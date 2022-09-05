شركة «أروما» تتعاقد على مسلسل «عائلة الأصلي» .. يعرض أول 2023

أعلنت شركة «أروما ستوديوز» لصاحبها تامر مرتضى، في بيان، عن تعاقدها مع السيناريست أمين جمال والمخرج أحمد حسن، على مسلسل جديد يحمل اسم «عائلة الأصلي» وذلك بعد النجاح الذي كانا قد حققاه سويا مؤخرا من خلال مسلسل «إلا أنا».

وجاري حاليا ترشيح الأبطال لمسلسل «عائلة الأصلي» الذي يكتبه أمين جمال وذلك تمهيدا للبدء في تصويره قريبا للانتهاء منه في أسرع وقت على أن يتم عرضه في مطلع العام الجديد.

قصة مسلسل عائلة الأصلي

والمسلسل يحكي عن فاطمة سيد سليم الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

آخر أعمال شركة أروما

يذكر أن آخر أعمال شركة أروما في رمضان الماضي مسلسل «راجعين يا هوي» الذي حقق نجاحا كبيرا وتحضر الشركة لعملين جديدين لشهر رمضان المقبل أولهما «ألف ليلة وليلة» بطولة النجم ياسر جلال وإخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث و«مذكرات زوج» بطولة النجم طارق لطفي.