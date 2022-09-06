شرطة الخيالة الكندية تعثر على أحد منفذي هجوم «ساسكاتشوان» ميتا

أعلنت شرطة «الخيالة الكندية الملكية» في «ساسكاتشوان» العثور على أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين ميتا.

وقتل 10 أشخاص، وأصيب 18 آخرين على الأقل، في هجمات بالسكين، نفذها شخصين أحدهما يدعى «داميان ساندرسون» والآخر «مايلز ساندرسون» في 13 موقعا مختلفا في إقليم «ساسكاتشيوان»، غربي كندا.

الشرطة الكندية تتهم المشتبه بهم بالقتل من الدرجة الأولى

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في «ساسكاتشوان»، في وقت سابق، إن الحادث وقوع في عدة مواقع بمنطقة «جيمس سميث كري نيشن» وفي قرية ويلدون شمال شرق «ساسكاتشيوان».

وفي وقت سابق، اتهمت الشرطة الكندية، المشتبه بهم بارتكاب عدد من عمليات الطعن بالقتل من الدرجة الأولى مع استمرار المطاردة، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الكندية.

بدوره، خاطب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مواطني بلاده، وطلب منهم توخي الحذر.