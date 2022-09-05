أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي على حادث «ساسكاتشوان»: مروع ومفجع

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حادث الطعن الجماعي في مقاطعة «ساسكاتشوان» غربي البلاد، بالمروع والمفجع، وقال عبر «تويتر»، إنه يفكر في من فقدوا أحبائهم وبالمصابين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ترودو: نراقب الوضع عن كثب في «ساسكاتشيوان»

وأشار ترودو، إلى مراقبة الوضع عن كثب في إقليم «ساسكاتشيوان»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجمات طعن في 13 موقعا بمنطقتين نائيتين، فيما باشرت الشرطة الكندية، عملية مطاردة بحثا عن شخصين مشتبه بهما في 3 مقاطعات

ووضعت وكالات إنفاذ القانون، على قائمة المطلوبين رجلين «داميان ساندرسون» البالغ من العمر «31 عاما»، و«مايلز ساندرسون- 30 عاما»، يشتبه في قيامهما بسلسلة من حواث الطعن على أراضي «جيمس سميث كري نيشن» و«ويلدون»، وفقا لما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية.

هيئة الصحة: تفعيل بروتوكولات الطوارئ

وقالت الشرطة الكندية في وقت سابق، إن المشتبه بهم مسلحين وخطرين للغاية. وفي وقت سابق، جرى الإبلاغ عن المشتبه بهما في «ريجينا» عاصمة مقاطعة «ساسكاتشوان»

وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه بهم اختاروا بعض ضحاياهم عن قصد، في حين أن آخرين، اعترضوا طريق المشتبه بهم عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق، أشارت «هيئة الصحة» في «ساسكاتشوان» لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى تفعيل بروتوكولات الطوارئ للتعامل مع عدد كبير من المصابين في وضع حرج.

من جانبه، قال رئيس «بلدية ويلدون» رون كلايتون، لقناة «سي تي في» الإخبارية الكندية، إن القرية بأكملها في حالة صدمة، مشيرا إلى مصرع رجل في الثمانينيات، جراء إصابته بجروح خطيرة.