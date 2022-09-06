الري تتفق مع ألمانيا على إعداد دراسات فنية عن تقييم البدائل المتاحة لتأهيل الترع

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية.

ورحب الدكتور سويلم بساندر والوفد الموافق له، مشيدا بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والري، مؤكدا رغبته في استمرار التعاون المتميز، وحرصه على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

التعاون بين مصر وألمانيا

من جانبه، أعرب ساندر، عن شكره للدكتور سويلم على حسن الاستقبال، وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في المجالات كافة، لاسيما في مجال الموارد المائية، وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع «البرنامج القومي الثالث للصرف في إطار النهج القطاعي المتكامل»، والجاري تنفيذه بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي.

تنفيذ 11 مشروعا في مجال الموارد المائية

وأوضح الدكتور سويلم، أنّه سبق وجرى تنفيذ 11 مشروعا في مجال الموارد المائية في إطار التعاون بين مصر وألمانيا، أبرزها «قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، قناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية، الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مساحة 550 ألف فدان بترعتي المحمودية وميت يزيد، تطوير الرى بمحافظي البحيرة وكفر الشيخ، إحلال وتجديد محطات الري والصرف، والبرنامج القومي للصرف بتمويل من بنك التعمير الألماني».

وشهد الاجتماع الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والألماني لإعداد دراسات فنية عن تقييم البدائل المتاحة لتأهيل الترع، ومدى ملائمة استخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل بمصر، وذلك في إطار التقييم المرحلي لمشروع تأهيل الترع، والعمل على وضع معايير واضحة للمرحلة المقبلة.

كما جرى الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والألماني، لإعداد دراسات فنية عن استخدام نظم الري الحديث في مصر، بديلا عن الري بالغمر، وتقييم هذا التحول من النواحي المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

التكيف مع التغيرات المناخية

واستعرض الدكتور سويلمـ خلال اللقاءـ الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل، حيث سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه وجناح للمياه، إضافة إلى مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأفاد ساندر، بأنّ وفد ألماني رفيع المستوى سيشارك في مؤتمر المناخ المقبل، في ظل إدراك الجانب الألماني لأهمية هذا المؤتمر.