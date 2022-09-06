مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 97 رحلة طيران

يستقبل مطار الغردقة الدولي ومرسى علم اليوم الثلاثاء، 15 ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 97 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تحمل سياح من أكثر من 10 جنسيات أوروبية مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 15 ألف سائح

وقال مصدر ملاحي في تصريحات، لـ«الوطن»، أن جداول التشغيل لرحلات الطيران المعلنة بالمطارات كشفت عن وصول 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 97 رحلة طيران، بمطارات الغردقة ومرسى علم، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 78 رحلة طيران منتظم وشارتر من مطارات أوروبا، كما يستقبل مطار مرسي علم 19 رحلة طيران.

انتعاش السياحة بالغردقة ومرسى علم

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر استعداد الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين الأجانب من الدول الأوروبية، حيث تأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في مقدمة الأسواق السياحية وصولا إلى مطارات الغردقة ومرسى علم، إلى ارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بالفنادق، مشددًا على أن السياحة تعيش أزهى عصورها مقارنة بالسنوات السابقة.