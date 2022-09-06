لينك استرجاع الأرقام المحذوفة في ثوان.. من «فيس بوك» و«جوجل»

شهدت محركات البحث الشهيرة عمليات واسعة للبحث عن لينك استرجاع الأرقام المحذوفة على الهواتف الذكية، حيث يتعرض الكثيرون إلى حذف الأرقام أو تغيير الهاتف أو ضياعه، ما يجعله يعجز عن التواصل مع الآخرين، وقد يكون موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وجوجل درايف قادرين على حل تلك المشكلة.

ويطلب «فيس بوك» من المستخدم عند إنشاء مستخدم جديد إمكانية الحصول على نسخة من جهات الاتصال، ما يجعله يحتفظ بكل الأرقام المحذوفة حتى بعد إعادة ضبط المصنع على الهاتف أو شراء هاتف جديد، كما يتم تفعيل خاصية النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال الخاصة والتي يتم تفعليها بمجرد تشغيل هاتف ذكي جديد حيث يطلب من المستخدم إدخال بريد إلكتروني لتفعيل خدمات الهاتف.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية في مجال التكنولوجيا، لينك استرجاع الارقام المحذوفة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال ثوانٍ معدودة، وبخطوة واحدة فقط، أو من خلال النسخ الاحتياطي للهاتف والتي جاءت كالتالي:

لينك استرجاع الأرقام المحذوفة

يتيح تطبيق «فيس بوك» على الهواتف الذكية إمكانية استعادة الأرقام المخزنة على الهاتف حتى بعد حذفها أو ضياعها، ويمكن هذا من خلال الدخول على اللينك الموقع من هنـــا.

وبمجرد الدخول على الرابط سوف تظهر جهات الاتصال التي تم تخزينها على الهاتف، بالاسم الذي تم حفظه، بالإضافة إلى آخر رقمين، وبالضغط عليها سيظهر الرقم كاملا.

استرجاع الأرقام المحذوفة من النسخ الاحتياطي

من الطرق الأخرى التي تمكنك من استرجاع الأرقام المحذوفة أو إعادة تسجيلها في حالة الحصول على هاتف جديد، هي من خلال الاستعانة بالنسخ الاحتياطي المقدمة من جوجل بلاي ولاستعادة الأرقام وفق موقع الدعم الفني للجوجل في تلك الحالة يجب اتباع الآتي:

- يتم فتح الإعدادات على الهاتفك.

- اختيار Google.

- الضغط على الإعداد والاستعادة.

- انقر على استعادة جهات الاتصال.

في حال كان لديك حسابات متعددة على Google، يتم الضغط على من الحساب لاختيار الحساب الذي تريد استعادة جهات الاتصال منه.