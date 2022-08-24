شركة فيس بوك تعتذر للمستخدمين عن خطأ «المنشورات العشوائية»: نأسف للإزعاج

قال المتحدث الرسمي باسم تطبيق فيسبوك عبر تغريدة له على موقع تويتر، إن هناك خطأ حدث في التطبيق؛ شعر به عدد من المستخدمين إذ تسبب في ظهور عدد المنشورات غير المرغوبة للمستخدمين، مشيرًا إلى أن الخطأ نتج عن تغيير التكوين وأنه تسبب في مشكلة لدى بعض الأشخاص في موجز Facebook الخاص بهم، وقد أصلحت الشركة الخطأ.

وأضاف أن تطبيق Facebook، على دراية بأن بعض المستخدمين يشاهدون منشورات غريبة على صفحاتهم، مؤكدًا أنه يعمل على حل المشكلة، حيث اشتكى العديد من المستخدمين من جميع أنحاء العالم لأكثر من ثلاث ساعات من مشاهدة مشاركات عشوائية ومؤشرات النشاط على صفحات المشاهير من الغرباء في جداولهم الزمنية.

شركة ميتا تعتذر للمستخدمين بسبب الخطأ

وتستحوذ هذه المشاركات على الخلاصة الرئيسية للمستخدمين وتمنع التدفق المعتاد للصور ومقاطع الفيديو والقصص الأخرى التي يشاركها الأصدقاء، وهو ما يعني وجود خطأ، وهو الأول من نوعه في الذاكرة، أنه إذا نشر أي شخص غريب - أو تفاعل مع - صفحة أحد المشاهير التي أعجبتك، فمن المحتمل أن تظهر تلك المنشورات والأنشطة في ملخصك.

وأشار المتحدث باسم ميتا أنه يتم العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج.

تراجع شعبية فيس بوك بين المراهقين

وحاول فيس بوك من خلال مجموعة التطبيقات الخاصة به هذا العام، إصلاح موجز الأخبار من خلال إعادة تسميته إلى تغذية فقط، وتقديم علامة تبويب جديدة لعرض مشاركات أصدقاءك وعائلتك بترتيب زمني عكسي.

وتضاءلت شعبية الشبكة الاجتماعية في السنوات القليلة الماضية، وأشارت دراسة حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث إلى أن 32٪ فقط من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، يستخدمون Facebook، و2٪ فقط من المراهقين يستخدمونه بانتظام.