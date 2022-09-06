عضو «الحوار الوطني»: تحديد لائحة وميثاق المجلس في الجلسات الـ4 الماضية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأربع الجلسات الماضية للحوار الوطني كانت إجرائية لوجستية شهدت تحديد لائحة مجلس الأمناء والميثاق، وتم الاتفاق على 3 محاور وهي «السياسي، الاجتماعي، والاقتصادي».

تحديد عدد من اللجان النوعية لكل محور

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «أصبح علينا مسؤولية جديدة وهي تحديد عدد من اللجان النوعية لكل محور، ففي المحور السياسي انبثقت 3 لجان أساسية، الأحزاب السياسي والتمثيل النيابي ومباشر الحقوق السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان».

وأوضح «عبدالقوي»، أنه بالنسبة إلى المحور الاجتماعي ينبثق منه موضوعات، التعليم، الصحة، القضية السكانية، الأسرة وتماسك المجتمع، الهوية والثقافة المصرية، أما المحور الاقتصادي، فإن عدة موضوعات تنبثق منه، وهي التضخم، الغلاء، الزراعة، الصناعة، الاستثمار الداخلي والمحلي، الديون الخارجية، وملكية الدولة.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «هناك 3 محاور رئيسة، أصبح لزاما علينا أن نحدد مقرر ومقرر مساعد لكل محور، وكل موضوع من الموضوعات التي انبثقت عن المحاور مقرر ومقرر مساعد، وبالأمس كنا نعكف على تسمية المقررين والمقررين المساعدين، واستغرقنا نحو 6 ساعات».

عبدالقوي: عُرض علينا أسماء كثيرة ونراعي الجهات

واختتم تصريحاته قائلًا: «عملنا بسيناريو ديموقراطي، وعُرض علينا أسماء كثيرة ونراعي الجهات التي رشحت والتوازن حفاظا على الشفافية، وراعينا النوع الاجتماعي بحيث يكون هناك سيدات ورجال، كما راعينا الشباب والبرلمان والأحزاب السياسية، ولم تكن المهمة سهلة».