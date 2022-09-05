عماد الدين حسين: الحوار الوطني مؤشر لنجاح المشهد السياسي في مصر

قال النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع الحوار الوطني اليوم كان تحت عنوان مزيد من التوافق، وتضمن نقاشات كبيرة ومتطورة، لافتا إلى أن الحوار الوطني مؤشر مهم على المشهد السياسي في مصر ومدى النجاح الذي وصل إليه، بعدما أصبحت لدينا أرضية مشتركة وحلول وسطية.

قضايا الحوار الوطني

وأوضح «حسين» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن العملية السياسية والقضايا التي تهم المجتمع هي محل نقاش في الحوار الوطني، الذي لا يناقش قضايا تحسم في شهر أو اثنين بل يضع الطريق العام ويمهده أمام جميع الأطراف لبحث سبل التقدم.

رؤية توافقية بين جميع المشاركين

وأشار إلى أن الحوار الوطني يعمل وفقا لرؤية توافقية بين جميع المشاركين، والبعض الذين يعتقدون أن الحوار يسير ببطء لهم عذرهم ولكن الأمر في الحقيقة يتطلب الوقت الكافي نظرا لأهمية الموضوعات التي تناقش به.