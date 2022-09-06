تنظيم ندوة دولية أولى لحلول المياه في الإسكندرية استعدادا لقمة المناخ

أكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أن الندوة الدولية الأولى لحلول المياه المستدامة في الإسكندرية، والتي ينظمها مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة USAID، وبالشراكة مع ائتلاف من الجامعات المصرية والأمريكية بهدف دعم التعلم والبحوث في مجال المياه، تعد إحدى الفعاليات التي تشارك فيها جامعة الإسكندرية استعدادا لمؤتمر تغير المناخ في دورته الـ27، والذي سيعقد نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

برنامج للماجستير المهني في مجال إدارة موارد المياه

وأضاف «علام»، في كلمته خلال الندوة، أن كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية تحتضن مركز التميز للمياه، وقدمت له كافة التسهيلات اللازمة لممارسة نشاطاته في كافة المجالات التعليمية والبحثية والإدارية، وذلك حرصا من كلية الهندسة في المشاركة في القضايا المجتمعية وخدمة أهداف خطة التنمية المستدامة، موضحا أن كلية الهندسة استحدثت برنامجا للماجستير المهني في مجال إدارة موارد المياه لخدمة أهداف المركز.

كما تحدث الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، عن قضايا تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على مستوى القارات، وارتفاع منسوب سطح البحر على مستوى العالم، وأثر ذلك على البيئة، وأهم التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية المصرية.

7 مشروعات متكاملة بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وقطاع الصناعة

فيما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن هناك 7 مشروعات متكاملة بالتعاون بين جامعة الإسكندرية وقطاع الصناعة، وذلك بغية وضع الصناعة المصرية على الساحة العالمية، لافتاً إلى أن الجامعة من خلال المركز الهندسي تتعاون مع محافظة الإسكندرية في مشروعات صرف مياه الأمطار عن التي تجرى الآن، مؤكداً أن تلك المشروعات تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

شارك في الندوة الدولية، ليزلي رييد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور ياسر خليل، مدير مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ورؤساء الجامعات ونوابهم، ورؤساء مجالس الشركات، وعمداء الكليات، وممثلي الهيئات المختلفة.