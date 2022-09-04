ورديات عمل 24 ساعة لاستكمال مشروعات شرم الشيخ قبل قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن العمل في مدينة شرم الشيخ عبارة عن خلية نحل، إذ يجري تنفيذ المشروعات المقررة افتتاحها قبل قمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن نظام العمل في مشروعات تطوير شرم الشيخ عبارة عن ورديات طوال اليوم؛ من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد خاصة أن الوقت لاستضافة قمة المناخ بات في مرحلة العد التنازلي.

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعقد اجتماعا أسبوعيا مع مديري المشروعات والجهاز التنفيذي لمتابعة سير العمل وإزالة أي عوائق حتى يتم التنفيذ في الوقت المقرر، مشددًا على قيام الشركات بعمل نظام عمل طوال 24 ساعة لضمان عدم توقف العمل خلال اليوم.

افتتاح 30 مشروعًا قبل نهاية سبتمبر

وأوضح «فودة» أنه يجري توزيع وجبات ومياه باردة على العمال خلال فترة العمل بالنهار لارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى أنه تقرر افتتاح 30 مشروعًا في شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.

وأشار، إلى أنه جرى إحلال وتجديد 10 سيارات بشرم الشيخ ما بين ملاكي وأجرة ميكروباص من خلال الموقع الإلكتروني، موضحًا أنه جرى تحويل 717 تاكسي عداد في المدينة لتعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين، كما جرى رصف ساحات انتظار مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك في إطار استعداد المحافظة لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

13 ميدانا جديدا في شرم الشيخ

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أنه قام بجولة تفقدية؛ لمتابعة العمل بإنشاء الميادين التى تصل لـ 13 ميدانًا رئيسيًا وفرعيًا بشرم الشيخ ومنطقة نبق، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.