خبيرة اقتصادية: تنظيم مصر لمنتدى التعاون الدولي فرصة تمهيدية لقمة المناخ

أشادت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية ونائب رئيس بنك مصر السابق بانطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية باعتباره فرصة تمهيدية والتركيز على قمة المناخ(COP 27) المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

مصر أظهرت دورها الحقيقي للمساهمة في محاربة التغيرات المناخية

وقالت «الدماطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مصر في السنوات الأخيرة أظهرت دورها الحقيقي للمساهمة في محاربة ومواجهة التغيرات المناخية التي تواجه كوكب الأرض.

وأضافت "الدماطي" أن انعقاد مؤتمر التعاون الدولي في العاصمة الإدارية الهدف منه خصوصاً في حضور وزراء المالية من دول عديدة في العالم هو التركيز ومنح التسهيلات الائتمانية وتوجيه التمويلات لصالح الاقتصاد الأخضر دعماً للبيئة خصوصا في ظل مشاركة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية،

وأكدت "الدماطي" على أن أهداف المؤتمر الحالي ثم قمة المناخ(COP 27) في نوفمبر المقبل هو تحقيق أهداف المناخ بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت "الدماطي" أن مؤتمر التعاون الدولي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة لتسليط الضوء على العديد من الملفات الهامة، مثل الاقتصاد الأخضر ووقف الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي، وحضور ملف التغير المناخي هذا العام على أجندة أعمال المنتدى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه من جانب آخر يساهم في تخفيف آثار الفقر و العمل علي تخفيف الآثار المترتبة علي تغير المناخ من جفاف الأنهار و ارتفاع درجات الحرارة و خلافه كما أنه فرصة جيدة أن تستضيف مصر رؤساء دول العالم في مصر وهي فرصة جيدة لتحقيق استثمارات اقتصادية وجذب سياحة جديدة.