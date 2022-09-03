«طاقة النواب»: الاقتصاد الأخضر ينقذ مصر من آثار التغيرات المناخية

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة هو الحل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة في ظل الكوارث الطبيعية والفيضانات وجفاف الأنهار في أوروبا والصين، فضلا عن حرائق الغابات وارتفاع درجات حرارة الارض والانبعاثات الحرارية.

وأشار «عوض الله» إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو الاقتصاد الأخضر بها، عبر تطبيق نماذج كثيرة لاستخدام المياه المعالجة، وتحول المباني لذكية بعد أن كانت تتسبب في التلوث، وأصبحت تخطو خطوات سباقة في اتجاه الاقتصاد الأخضر.

وقال رئيس لجنة الطاقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مصر تتجه بشكل أكبر للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والصناعات صديقة البيئة بشكل كبير، خاصة مع قرب انعقاد قمة المناخ cop27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل بحضور عالمي كبير.

مشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال السياحة

وأكد «عوض الله»، أن مصر بدأت تطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشطة، منها تنشيط السياحة الخضراء في إطار مبادرات المشروعات الخضراء والفنادق البيئية، والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المشروعات الزراعية ومشروعات الري، بالتزامن مع الاستعدادات لمؤتمر التغيرات المناخية في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف، أن مصر تستهدف خلال استراتيجية طموحة تخفيض 33% من انبعاثات الكهرباء، و65% من انبعاثات قطاع البترول، وخفض 7% من قطاع النقل، إضافة الى تخفيض الانبعاثات الكربونية في كل المجالات والقطاعات.

وطالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الدول بأن توفي بتعهداتها المالية وحصول الدول النامية على التمويل اللازم، لتوطين التكنولوجيات بالدول النامية بأسعار مناسبة، خاصة مع دخول القطاع الخاص لهذا المجال الحيوي.

مشروعات صديقة للبيئة وقصص نجاح في قمة المناخ

وأكد «عوض الله»، أنه سيتم استعراض قصص النجاح التي نُفذت حول العالم على مستوى المشروعات الصغيرة، والمشروعات الاستثمارية، والتى يمكن للقطاع الخاص تنفيذها للتصدي للتغيرات المناخية خلال المؤتمر، مشيرا إلى إعداد 50 مشروعا وطنيا مصريا صديقا للبيئة في كل مجالات الري والزراعة.