«الأسنان» تهدي وزير الصحة درعا لرعايته مؤتمر EDSIC 2022 الدولي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات افتتاح النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر «EDSIC 2022»، والذي يعقد في الفترة من 7 وحتي 9 سبتمبر الحالي، وأهدى مجلس النقابة، درعا إلى وزير الصحة، موجّهين الشكر له لرعايته المؤتمر.

مستلزمات وأجهزة طب الأسنان

وأكد الوزير خلال كلمته، الأهمية العلمية للمؤتمر والمعرض المقام به، حيث يشارك في المؤتمر نخبة من المحاضريين المصريين، والعرب، والأجانب، كما يضم المؤتمر معرضًا لكبرى الشركات في مجال مستلزمات وأجهزة طب الأسنان.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مجلس نقابة أطباء أسنان مصر وأعضاء النقابة، لسعيهم الدائم نحو خدمة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية وتحسين أحوال المهنة بشكل كبير.

جهود التحول الرقمي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير لفت إلى جهود النقابة في التحول الرقمي، ما يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأطباء الأسنان وتيسير حصولهم عليها، وأهمية المنظومة الإلكترونية التي تتيحها النقابة بهدف التواصل السريع والفعال بين الأطباء وتبادل الخبرات في تشخيص الحالات.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير أكد حرصه على تحسين أحوال أطباء الأسنان والامتياز، مشيرًا إلى العمل الدائم مع النقابة لتحسين أوضاع أطباء التكليف.