قرار جديد من وزير الصحة حول إجراءات العلاج على نفقة الدولة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 192، الصادر في أول سبتمبر 2022، قرارًا جديدًا لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، رقم 310 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة.

القرار الجديد بشأن إجراءات العلاج على نفقة الدولة

ونص القرار على استبدال نص المادة رقم «8»، من القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010، بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، بالنص الآتي: «إنه لا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على 10% من مجموع القرارات شريطة أن تكون الخدمات العلاجية غير متوافرة بالمستشفيات الحكومية».

كما أنه يجوز إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، دون التقيد بالأحكام الواردة بالفقرة السابقة.

خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

ولمن تستدعي حالته العلاج على نفقة الدولة، تستعرض «الوطــن»، طرق الحصول على العلاج عبر التوجه إلى المستشفيات التي تقع ضمن نطاق خدمات العلاج على نفقة الدولة، واتباع الآتي:

1- التوجه إلى المستشفيات التي تقدم خدمة تقديم العلاج على نفقة الدولة، وتحديد الموعد المحدد مع الطبيب المختص.

2- عرض المريض على لجنة ثلاثية للتشخيص.

3- إرسال التشخيص إلى وزارة الصحة.

4- انتظار القرار بالقبول أو الرفض.

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

1- المواطن مصري الجنسية.

2- المواطن الذي لا يتمتع بمظلة تأمينية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة

1- الأشعة والتحاليل الخاصة بالحالة المرضية.

2- شهادة إثبات الحالة.

3- التقرير الخاص بالمستشفى للاستحقاق.

4- صورة بطاقة المريض.

5- تقديم المستندات بالمجلس الطبي بالمحافظة.