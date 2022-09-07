الأويما المصرية تتلاعب بالخشب وتبهر العالم.. حرفة يدوية لها جاذبية خاصة (فيديو)

عَرَض برنامج «8 الصبح»، المعروض على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، تقريرًا تلفزيونيا عن فن النحت على الخشب «الأويما»، إذ قال حمادة المحلاوي، فنان أويما، إن فن النحت على الخشب «الأويما»، شيء راقٍ وجميل، ويتم العمل به في الفلل والقصور والمساجد والكنائس وأعمال الترميم، موضحا أن العمل بالنحت على الخشب يستغرق وقتا طويلا، خصوصا أن كل العمل في جميع مراحلها يدوي، هذا إلى جانب المراحل المتعددة لها.

أشكال وطباع مختلفة لـ الأويما

شرح حمادة المحلاوي، أن العمل بالأويما يبدأ بتفصيل الخشب والرسم، وكل ذلك يستغرق وقتا طويلا، مؤكدا أن هذا الفن من الفنون الصعبة للغاية، فهناك أشكال مختلفة وطباع مختلفة مثل الأويما الفرنسية والألمانية، وكل منهما له شكل وطابع مختلف عن الآخر، موضحا: «بنعمل أنتريهات وكراسي للسفرة، وكل شئ منهم له شكل خاص».

التصدير الأويما لإيطاليا وفرنسا

كشف فنان أويما، أن الأجيال الحالية لا تحب ولا تفضل الأويما بكثرة، فهم ليسوا كالسابقين: «قبل كده كان كل بيت لازم يكون فيه صالون مدهب، لكن دلوقتي لأ، الشباب بيتجه الشباب للأنتريهات أكتر من الصالونات»، مشيرا إلى أن البعض يصدر أعمال الأويما للخارج، خاصة إيطاليا وفرنسا: «الأجانب بيحبو الأويما المصرية، وفي أجانب بيعدوا من هنا يلاقونا شغالين بإيدينا بيقفوا يتصوروا، فهي مهنة لها جاذبية ولها روح، ولازم اللي بيشتغلها يكون بيحبها».