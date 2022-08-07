المتحف القومي للحضارة ينظم ورشة تراثية عن فن «الأويما»

تحت عنوان «اكتشف فن الأويما» نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة تراثية بالتعاون مع مؤسسة القلم لفن الخط العربي، لتعليم حرفة الأويما، وأوضحت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن حرفة الأويما تعد من أشهر وأهم الحرف التراثية في مصر، وهي عبارة عن النحت والحفر الهندسي والزخرفي والكتابة على الخشب.

وخلال الورشة تم عرض بعض النماذج والقطع الفنية المنفذة بهذا الفن بأيدي فنانين مصريين وشرح كيفية تصميم الزخارف والكتابات والأدوات التي نفذت بها.

تصميم قطعة فنية من الخشب أمام الزوار

ومن جانبها قالت نانسي عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، إنه شارك بالورشة عدد من زوار المتحف، والذين تعرفوا على التقنيات والأدوات المستخدمة في فن النحت على الخشب، كما قام الفنان نادر على والذي يعد واحدًا من أشهر من فناني حرفة الأويما بتصميم قطعة فنية من الخشب أمام الزوار الذين أعربوا عن سعادتهم بتجربة النحت المباشر على الخشب والتعرف أكثر عن هذه الحرفة.

وأضافت منار حسن أخصائي تراث أول وتواصل حضاري أنه تم تسليم جميع المشاركين من الفنانين شهادات تقدير مقدمة من المتحف القومي للحضارة المصرية.