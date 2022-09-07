ميناء بورسعيد السياحي يستقبل أفخم أنواع اليخوت في العالم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن ميناء بورسعيد السياحي، استقبل اليوم اليخت السياحي «اكسبلورر»، الذى يرفع علم جزر المارشال، قادمًا من إيطاليا، وعلى متنه 16 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، والذي يعتبر أفخم يخت في العالم؛ وذلك للقيام بجولات سياحية سريعة.

وشملت الجولة أهم المعالم السياحية والتاريخية التي تشتهر بها المحافظة، ومن المقرر أن يغادر اليخت الميناء الجمعة المقبل، عقب عودة رحلة السياح من القاهرة بعد زيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، متوجها إلى جزيرة سيشل؛ لاستكمال باقي رحلتهم السياحية.

اليخت فائز بجائزة «أفضل تصميم 2021»

وأشار بيان للمنطقة الاقتصادية، أن هذا اليخت السياحي تم تصميمه بواسطة Davide Cipriani من Centrostiledesign وبناؤه بواسطة حوض بناء السفن Explorer Loy ويبلغ طوله 62 مترا، وحمولته الكلية 1423 طنا، صمم بسطح علوي واسع، مزود بمقصورة Vip مزدوجة، في مقدمة السفينة، عبارة عن بيئة تستدعي آلاف الاستخدام أثناء الرحلات السياحية الطويلة، مع دراسة ذكية ودقيقة للغاية للمساحات، وخطوط جمالية.

كما فاز في عام إطلاقه بجائزة «أفضل تصميم 2021» المرموقة التي تمنحها جوائز اليخوت العالمية في سبتمبر الماضي في مهرجان كان لليخوت.

استقبال اليخت دليل عودة السياحة بالمنطقة الاقتصادية

وأشار البيان إلى أن هذا النشاط للميناء يعد دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من السفن، فضلاً عن اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والأنشطة السياحية بشكل خاص، في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.