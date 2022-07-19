ميناء دمياط يستقبل سفينة لشحن 66 ألف طن من الغاز المسال

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 سفن، وغادر الميناء 7 أخريات، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 18 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال GLOBAL ENERGY، والتي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 295 مترا، وعرض 46 مترا، والمقرر أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 66 الف طن من الغاز المسال.

حركة الصادر بميناء دمياط

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه إن حركة الصادر في الميناء من البضائع العامة بلغت 10514 طنا، تشمل 1814 طن رمل، و3500 طن علف بنجر، و5200 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد بالميناء

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16357 طن تشمل 5418 طن خردة و4067 طن أبلاكاش، و5400 طن فول، و1472 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 408 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 349 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2195 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 12411 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 251644 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجا عدد 3760 شاحنة.