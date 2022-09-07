خبير اقتصادي: منتدى مصر للتعاون الدولي يعزز دور مصر الإقليمي والقاري

تستعد الدولة لانطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «Egypt-ICF2022»، والذي يستهدف العمل الإقليمي والقاري، إذ يأتي قبل استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.

أهمية كبرى للدولة

وقال المهندس عبد الرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، إن المنتديات التي تعمل مصر على استضافتها والتي تنظمها، لها أهمية كبرى للدولة على الصعيد الاقتصادي والتنموي للدولة وللقارة بشكل عام.

وأضاف «خليل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مثل هذه المنتديات تأتي تعزيزا لدور مصر الإقليمي بشكل عام، حيث يعزز دور الدولة كدولة مهمة في المنطقة وفي القارة الأفريقية، خاصة وأنها تتخذ دور المبادرة والقيادة في العديد من الأمور.

خطوات فعلية للدولة

وأشار إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، له أهمية كبرى في الوقت الحالي خاصة مع التحضير لقمة المناخ 27 COP، حيث يأتي هذا كمقدمة للفعاليات والبدء في مناقشة العديد من المقترحات الخاصة بالدول الأفريقية والمنطقة ومساهماتها في العمل على تغيير الأزمات المناخية والعمل على الحد من التأثير السلبي على المناخ، وذلك حتى يكون هناك خطوات فعلية للدولة وليس مجرد اتفاقيات ومباحثات فقط.

وأكد «خليل» على دور المنتدى في تفعيل الاستدامة واستراتيجية الدولة للتحول للأخضر والسعي لتحسين المناخ واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة بدلا من الإضرار بالبيئة، ويأتي دور المنتدى ليكون التنفيذ ليس من قبل الدولة فقط، ولكن ليكون من قبل القارة والمنطقة كلها، وكذلك مناقشة تكلفة التحول للاستدامة والسعي لمناقشة الأبحاث للخروج منها بمعلومات ونتائج لتقليل التكلفة والتي تكون عنصرا مهما للتحول للأخضر.