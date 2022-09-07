السيسي يحضر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يحضر اليوم منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ

وأضاف السفير بسام راضي، أنَّ المنتدى يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، إذ يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

مائدة مستديرة حول التروّيج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ المنتدى سيشمل عقد مائدة مستديرة حول التروّيج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.