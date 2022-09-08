رئيس «الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني مهم للغاية لمواجهة التحديات

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الأحزاب عنصر رئيسي ومكون أساسي من الحياة السياسية المصرية، وبالتالي مشاركتها طبيعية، كما أن الحوار الوطني يفرق عن الحوار المجتمعي، فالحوار الوطني الأساس فيه هو الحوار السياسي، فالطبيعي أن الأحزاب السياسية، تكون لها دور رئيسي في الحوار الوطني، «مفيش أي دولة مستقرة ديمقراطية، إلا لما يكون عندها دائما حالة من الحوار السياسي، لأن الحوار السياسي يناقش التحديات، وتحديات الدول لا تتوقف أبدا، دائما مستمرة، عندنا تحديات النهاردة تحديات اقتصادية، قبل كده كان عندنا تحديات أمنية».

تماسك الجبهة الداخلية للدولة يجعلها تتجاوز التحديات

أضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن التحديات لا تنتهي، فأي دولة كي تتجاوز أي تحدي، لابد أن تكون جبتها الداخلية متماسكة وصلبة، ومن أهم عناصر تماسك الجبهة الداخلية، الالتفاف حول راية الوطن، التي تتمثل في الحوار السياسي أو الحوار الوطني، بحيث «أن احنا نبتدي نبني على مساحات مشتركة بينا، بحيث أننا نكون جبهة داخلية صلبة تعاون الدولة، وتستطيع الدولة أن تجابه تحديات سواء كانت خارجية أو داخلية اقتصادية كانت أو أمنية أو سياسية»، مشيدًا في الوقت ذاته، باختيار مقرري ومساعد مقرري اللجان.

اختيار المقررين اللجان كويسة جدا

تابع رئيس حزب الشعب الجمهوري: «والله اختيار المقررين اللجان اختيارات كويسة جدا، وفيه بعضهم أعرفه بشكل شخصي، ناس محترمة، لأن الاختيارات لابد أن يتوفر ليهم عنصر الخبرة وعنصر المعرفة والعلم، معظمهم أساتذة ودكاترة في الجامعات، وليس فقط أكاديميين، لكن كثيرا منهم مارس الخبرة العملية، وبالتالي أطمئن جدا لهذه الاختيارات، كونها تمثل كل التوجهات السياسية، وكان فيه شبه إجماع وتوافق على هذه الأسماء، وفي الآخر الموضوع مش موضوع مقرر لجنة أو مقرر مساعد لجنة، الحوار لم يبدأ بعد، الحوار الوطني يبدأ عندما تجلس الأطراف المدعوة، وتبدأ في طرح الرؤى بتاعتها، والأمانة العامة عاملة شغل كويس أوي، وجهد كويس أوي وبيجتهدوا».