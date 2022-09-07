ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني معلنة للجميع.. وليس هناك شيء نخفيه

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، إن الحوار الوطني يجرى أمام نظر المجتمع المصري كله، بمعنى أنه ليس هناك شيئا مخفيا: «كل جلساتنا تعلن بياناتها فور انتهاء الجلسة، وتعقد أحيانا مؤتمرات صحفية لمجلس الأمناء، والأعضاء كلهم يكونوا تحت نظر وبصر كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية اللي بتكون موجودة قبل الاجتماع وخلاله وبعده، وبيعملوا لقاءات وحوارات».

الأصل في الحوار الوطني هو العلنية

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث الأخبار»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن كل ما يجري في اجتماعات مجلس الأمناء يعرض فورًا والإعلام يعلم به، وهذا أمر نصت عليه لائحة المجلس، إذ ذكرت أن الأصل في الحوار الوطني هو العلنية ولا يوجد شيء سري، لكن مجلس الأمناء فقط هو من يقرر إذاعة جلساته على الهواء من عدمه كون هناك ملفات تستدعي الحوار المغلق داخل المجلس: «لكن كل جلسات الحوار الوطني كما تقر اللائحة الأصل فيها أنها علنية ومذاعة على كل وسائل الإعلام، ده الشيء الأول».

5 اجتماعات لمجلس الأمناء

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «عملنا 5 اجتماعات لمجلس الأمناء خلال شهرين، الاجتماع الأخير كان أول أمس الإثنين، وهذه الاجتماعات الحقيقة البعض يعتقد أن هناك تباطؤ أو تأخر في إدارة الحوار الوطني، لكن هذا الأمر غير صحيح».