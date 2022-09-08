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تحالف الأحزاب المصرية: الحوار الوطني يتمتع باستقلالية تامة والحركة المدنية تهدف لإثارة البلبلة

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الوطن
12:01 ص | الخميس 08 سبتمبر 2022
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أصدر تحالف الأحزاب المصرية الوطنية، المشكل من 42 حزبًا سياسيًا بإدارة مجلس أمناء الحوار الوطني، بيانا ينتقد فيه موقف الحركة المدنية من الحوار الوطني، مؤكدين أن الحوار يتسم بحالة من الشفافية غير المسبوقة.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «رغم إعلان الحركة المدنية استمرارها في الحوار الوطني، إلا أنها في الوقت ذاته، تصدر بيانات مفخخة تسبب في إثارة البلبلة»، فضلا عن ذلك، أنها لا تعترف بالحالة الديمقراطية التي صنعها الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وأشار «مطر»، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدير الحوار بشكل ديمقراطي بحت، ويتمتع باستقلالية تامة، مؤكدين أنهم يرفعون شعار بالحوار نجني الثمار.

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