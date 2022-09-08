تطوير محيط مسجد السيد البدوي بطنطا.. ممشى سياحي ومقصدًا للمريدين

محافظة الغربية، واحدة من المحافظات التي تضم العديد من الآثار الإسلامية والرومانية، والقبطية، والإسلامية، ما يزيد من مكانتها في السياحة الداخلية، ومن أشهر تلك المعالم السياحية الإسلامية، المسجد الأحمدي، أو مسجد شيخ العرب، السيد البدوي، الذي يتوافد عليه الآلاف يومياً، لأداء الصلوات وزيارة ضريح السيد البدوي، بعد قرار وزير الأوقاف بفتح الأضرحة أمام الزائرين والمريدين والمحبين، بعد غلق استمر نحو سنتين بسبب جائحة كورونا.

تطوير محيط السيد البدوي

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم تطوير محيط مسجد السيد البدوي، بتكلفة تطوير بلغت 32.7 مليون جنيه، وتم وضع الإنترلوك في شارع السيد البدوي بداية من محطة سكك حديد طنطا وانتهاء بشارع المديرية، كما تم توحيد لون طلاء كافة واجهات المحال التجارية وكسوتها بالرخام، والمعالم والرسومات والزخارف على الطراز الإسلامي.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن أعمال التطوير شملت أيضا إنشاء وتم ممشى سياحي وسط الطريق المؤدى إلى المسجد، ويهدف المشروع في المقام الأول إلى إعادة المظهر الجمالي ذو الطابع الإسلامي للمنطقة ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية.

أكبر مساجد طنطا

بعد وفاة السيد البدوي، في أغسطس 1276، بُنى مسجده، وكان في البداية على شكل خلوة كبيرة بجوار الضريح، ثم تحول إلى زاوية للمريدين، ثم بنى علي بك الكبير المسجد والقباب والمقصورة النحاسية حول الضريح، وأوقف لها الأوقاف للإنفاق على المسجد أثناء انفصاله عن الدولة العثمانية وقت حكمه مصر، حتى أصبح أكبر مساجد طنطا.

وتحتفل الطرق الصوفية والأوقاف بمولد السيد البدوي، في شهر أكتوبر، ويعتبر من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، حيث تحتفل نحو 80 طريقة صوفية، ويتوافد عليه المريدون من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، كما زاره السفير الأمريكي، وعدد من الشخصيات العربية، كما يقام للبدوي احتفالاً آخر في شهر أبريل ويعرف بالمولد الرجبي.