«الكفاية الإنتاجية» توقع بروتوكولا لإنشاء أول محطة تدريبية بـ«أبو زعبل للأسمدة»

وقّعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وشركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية، بروتوكول تعاون لإنشاء أول محطة تدريبية داخل مقر الشركة بمحافظة القليوبية، بهدف تأهيل وإعداد فنيين انتاج وصيانة متميزين، قادرين على استيعاب أحدث ما توصلت إليه الثورة الصناعية الرابعة، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، حيث وقّع الاتفاق اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمهندس مصطفى الجبلي، العضو المنتدب لشركة ابوزعبل للأسمدة الكيماوية، وذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني.

ربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة

وقال اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إنّ توقيع البروتوكول يأتي تنفيذا للاتفاق الموقع مع غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، وبناء الإمكانيات والقدرات التدريبية والبشرية لدى الشركات والمؤسسات وجهات التدريب المختلفة، وربطها باحتياجات سوق العمل في قطاعات الإنتاج كافة.

تخصص الصيانة الميكانيكية

ولفت أبو مندور، إلى أنّ المحطة ستبدأ بفصل دراسي واحد في تخصص الصيانة الميكانيكية بالعام الدراسي 2022 2023، على أن يتم إضافة تخصصات أخرى في العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنّ الدراسة في المحطات التدريبية الصناعية تنقسم إلى نظرية بنسبة 30% وعملية بنسبة 70%.

التلمذة الصناعية

واشار الى حرص المصلحة على التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الصناعية بهدف ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل وتدريب العمالة الفنية، حيث تُعني المصلحة بنظام التلمذة الصناعية والتدريب المهني للعمالة الفنية في مراكز تدريب فنية متخصصة تابعة لها، وكذلك إمكانات وخبرات تدريبية هائلة متوفرة لديها، وبما تحتويه من تجهيزات ومعدات وماكينات وأجهزة ومساعدات تعليمية وتدريبية ومجموعة متخصصة من ذوي الكفاءات العالية والمؤهلة على أعلى مستوى لتنفيذ دورات تدريبية نظرية وعملية.