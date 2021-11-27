اتفاق بين الكفاية الإنتاجية والبحوث الإسلامية لنشر قيم العمل والمواطنة

وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة اتفاق تعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بهدف توعية الطلاب بجميع المراكز التدريبية التابعة للمصلحة بقيم العمل والمواطنة وتحصينهم من الأفكار المغلوطة والهدامة، وقع الاتفاق اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، للارتقاء بالإمكانات والقدرات العلمية والفكرية لطلاب المراكز التدريبية، وشهد مراسم التوقيع الدكتور سعيد صلاح عامر، الأمين المساعد للإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر ونخبة من علماء الأزهر الشريف.

حرص الدولة على غرس وقيم العمل والمواطنة

وقال رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص المصلحة على التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة بهدف غرس قيم العمل والمواطنة والتنمية والإنتاج لدى الطلاب، فضلًا عن القيم الأخلاقية التي دعت إليها كافة الرسالات السماوية وذلك لرفع وعي الطلاب بمختلف المراكز التدريبية التابعة للمصلحة.

وأضاف أبو مندور، أن هذا النوع من التدريب يكتسب أهمية كبيرة لدى المصلحة، لا سيما وأنها تضم 130 مركزًا ما بين مركز تدريب ومحطة تدريبية داخل الشركات والمصانع تنتشر في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابع أبو مندور، أن المراكز تدرب أيضًا على 53 مهنة صناعية بإجمالي أكثر من 53 ألف طالب، فضلًا عن تخريج أكثر من 15 ألف خريج سنويًّا في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلى أن الاتفاق يتضمن تنفيذ برامج توعوية بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة الأفكار الهدامة ونشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله والإجابة على الأسئلة التي تدور بأذهان الطلاب والمتدربين.

ندوات وللقاءات توعوية بمشاركة الأزهر

ومن جانبه قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن دور المجمع في إطار الاتفاق يشمل عقد سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية الدورية للطلاب والطالبات بالمراكز التدريبية التابعة للمصلحة.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الاتفاق يشمل عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بمشاركة وعاظ وواعظات من الأزهر الشريف بهدف تحصين الطلاب من محاولات العبث بعقولهم من جانب تيارات التطرف الفكري.