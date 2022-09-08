مد فترة تقديم الطلاب القدامى بالمدن الجامعية بالإسكندرية لمدة أسبوع

أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، مد فترة التقديم الورقي للطلاب القدامى، وذلك نظراً لتأخر بعض الكليات في ظهور نتائجها لبعض الفرق والأقسام، وتيسيراً على الطلاب القدامى الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية.

ووافق نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب على امتداد فترة التقديم الورقي للطلاب القدامى حتى نهاية عمل يوم الخميس، الموافق 15 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما كان من المقرر انتهاؤه اليوم، أي بذلك يكون قد تم مد فترة التقديم أسبوع عن الموعد المحدد سابقا.

يأتي هذا بعدما بدأت أعمال التقديم الورقي لطلبات الالتحاق للطلبة والطالبات الراغبين في الإقامة في المدن الجامعية بالسكن العادي ودار الضيافة «قدامى ـ مستجدين»، للعام الجامعي 2023/2022.

تفاصيل تقديم الطلاب القدامى في المدن الجامعية بالإسكندرية 2022

وبرزت تفاصيل تقديم الطلاب القدامى بالجامعة اعتباراً من السبت 27 اغسطس الماضي وحتى نهاية يوم عمل الخميس 15 سبتمبر الجاري، وذلك للطلاب القدامى بالجامعة، والطلاب قدامى مدينة الحاصلين على تقدير (امتياز/ جيد جدا/ جيد)، وطلاب قدامى جامعة ومستجدين ومدينة تقدير (امتياز فقط).

التماسات الطلاب القدامى في المدن الجامعية بالإسكندرية

كما يمكن للطلاب القدامى التقديم في نفس مواعيد التقديم الورقي، على أن يتقدم الطالب أو الطالبة إلى لجنة الالتماسات كل وفقا لحالته، (طبي/ اجتماعي/ مناطق نائية/ اسكندرية/ محافظات نائية/ تعديل نتيجة)، على أن تكون التربية العسكرية شرط أساسي لقبول الطلاب الذكور القدامى بالجامعة.