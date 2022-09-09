«الصحة» توضح الإجراءات المتبعة حال الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير على موقعها الرسمي، اليوم، الإجراءات الواجب اتباعها حال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد، لافتة إلى أن مرض الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منها أسباب مختلفة للإصابة، ولكن أعراضهما متشابهة ويصعب على الشخص العادي التفريق بينهما.

لابد من العودة للطبيب المختص في حالة شدة الأعراض

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه ينصح باللجوء للطبيب المختص في حالة اشتداد الأعراض، وعدم اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة لما قد يسببه سوء استخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية من مخاطر حال الإسراف في استخدامها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، وفروعها، وفي العديد من الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية وعلى المواطنين الحصول عليه.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على تطهير الأيدي، والحصول على لقاح كورونا والأمصال المختلفة.

وفي سياق متصل، أضافت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضًا في أعداد إصابات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى انخفاض الوفيات بنسبة 40% منذ انتشار الجائحة، وعلى المواطنين ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.