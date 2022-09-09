وزير التعليم يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

شهدت الهيئة العامة لتعليم الكبار، مساء الخميس، احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

وقال الدكتور محمد ناصف، إن اليوم العالمي لـ محو الأمية لهذا العام يركز على موضوع التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة، موضحًا أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية للوقوف على الإنجازات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والتحولات في مساحة تعلم القراءة والكتابة.

التحول نحو التركيز على المهارات الحياتية

وأضاف ناصف، خلال كلمته بالاحتفالية، أن مفهوم التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة تعني التحول نحو التركيز على المهارات الحياتية، وتحقيق التنمية الشخصية وزيادة الوعي الاجتماعي بقضايا المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

مساعدة الدارسين الكبار في تحديد مشكلاتهم والبحث عن حلول

وأكد أهمية مساعدة الدارسين الكبار في تحديد مشكلاتهم والبحث عن حلول واقعية لها وضرورة التعامل مع البيئات الافتراضية، ومواجهة التحديات التي تعيق عملية التحول والتي تتمثل في التغيرات المناخية واتساع الفجوة الرقمية والصراعات العنيفة، والتكنولوجيا الأوتوماتيكية.

أهمية الشراكة مع الجامعات المصرية

وأكد ناصف أهمية الشراكة بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة العامة لتعليم الكبار لمواجهة الأمية، مشيداً بما تقوم به القيادة السياسية من جهود في مجال محو الأمية.