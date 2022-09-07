استشاري بالأمم المتحدة: مصر تعمل على مواجهة التغيرات المناخية بشكل شامل

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية للتغير المناخي، إن مصر ستعمل وخلال ترؤسها لمؤتمر تغير المناخ المقبل، والذي سيقام في مدينة السلام بشرم الشيخ، على العديد من المحاور، حيث إن لكل وزير ملفا متخصصا فيه ويقوم بإنجازه.

طنطاوي: الوزراء يسعون لابتكار آليات جديدة للحد من ظاهرة تغير المناخ

وأضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تلك المسابقة ما بين الوزراء بعضهم البعض تأتي في إطار دعم الدولة لمشاركة القطاع الخاص لمنع تمدد التغيرات المناخية، «ده مثلث يجب تدعيم كل أطرافه حتى نضمن عمل مناخي شامل ومتكامل»

طنطاوي: لم يعد أحد بعيدا عن التغيرات المناخية

واستطرد: «المنتدى الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي بفعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، يأتي في توقيت هام وحساس من حيث تجهيزات مصر للقمة المقبلة والمرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، كما أنه حساس من منطلق الآثار السلبية التي تضرب كافة دول العالم، ولم يعد أحد بعيدا عن التغيرات المناخية».

جدير بالذكر أن جون كيري قال في كلمته اليوم أمام المنتدى، إنّ العالم سيواجه تحديات كبيرة جراء التغيرات المناخية، متحدثا في هذا السياق عن خطورة الوضع في قارة أفريقيا، وأنّ 18 دولة ستواجه تهديدات كبيرة.