مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمزلقان الحمام في مطروح

لقي شاب مصرعه بعدما صدمه قطار بمزلقان مدينة الحمام في محافظة مطروح، اليوم الجمعة، حيث انتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقلت الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث قطار مطروح

استقبل مستشفى الحمام المركزي، ضحية حادث قطار مطروح، وتبين أنه شاب يُدعى أمين أشرف عبد المنعم حامد، 19 سنة، من مدينة الحمام، وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

الشرطة تعاين الحادث

انتقلت مباحث قسم شرطة الحمام في محافظة مطروح، ومباحث النقل والمواصلات، إلى موقع الحادث، وتم إجراء الفحص للحادث للتعرف على أسباب وقوع الحادث وملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق.