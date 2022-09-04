لحظات وداع صيدلانية لابنتها ضحية حادث قطار فاقوس.. «في الجنة يا حبيبتي»

دخلت الصيدلانية عبير السيد، إحدى المصابين في حادث تصادم ميكروباص بقطار في فاقوس بالشرقية، في غيبوبة إثر الحادث الذي تعرضت له، وبمجرد استعادة وعيها حاولت الاطمئنان على أفراد أسرتها الذين لقي منهم 3 مصرعهم وأصيب 10 آخرين.

القلق يتسلل لقلب الأم

ووسط صمت أفراد أسرتها الذين تجمعوا حولها، بدأ القلق والخوف يتسلل إلى قلبها لتسارع بالسؤال عنهم مرة أخرى، وقبل أن تكمل حديثها، يخبرها أحدهم بوفاة ابنتها وشقيقها وابن شقيقها وإصابة باقي أفراد الأسرة في حادث قطار فاقوس، لتتلقى الكلمات كالصاعقة التي تكاد تنهي حياتها، حسب ما نقلته عنها الدكتورة «ا. ل»، إحدى زميلاتها في العمل، والتي فضلت عدم ذكر اسمها.

لم تستطع الأم المكلومة أن تتمالك نفسها فانهارت في البكاء، مرددة: «أنا عاوزة أشوفهم.. ودوني لبنتي»، فأحضر الأطباء كرسيا متحركا لمساعدتها على الذهاب إلى المشرحة، حيث ترقد ابنتها.

وفي الطريق للمشرحة بدأ الألم يعتصر قلب الأم المكلومة، تسابق دقات قلبها عجلات الكرسي المتحرك، وما أن وصلت وشاهدت ابنتها جثة هامدة حتى صاحت منادية عليها ولكنها لم تجد إجابة بطبيعة الحال، لتتماسك وتردد «في الجنة يا حبيبتي.. مع السلامة يا قلبي.. ربنا يصبرني على فراقك».

تشييع الفتاة لمثواها الأخير

شيعت الأم المكلومة ابنتها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن انتابت الجميع الذين شاركوا في تشييع الجثمان في مشهد مهيب.

الدكتور علاء عبد السلام، استشاري الجراحة بمستشفى طوارئ فاقوس، زوج الدكتورة عبير السيد، تفاجأ بمصرع ابنته وخالها وابن خالتها، بالإضافة لإصابة زوجته وبناته الثلاثة وباقي أفراد الأسرة، وذلك أثناء استقباله للمصابين في الحادث، ليبدأ بعدها إنهاء إجراءات دفن المتوفين ويتابع علاج المصابين.

حادث تصادم قطار وميكروباص

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار وميكروباص بمزلقان أكياد، ما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 11 آخرين من أسرة واحدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.