مواقيت الصلاة في محافظة السويس اليوم.. المغرب الساعة السادسة ودقيقتين

يبحث الآلاف من أبناء السويس عن مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي للمحافظة، لمراعاة فروق الأذان بين المحافظات، حيث يكثر في مثل هذا الأيام التي توافق منتصف كل شهرعربي البحث عن موعد صلاة المغرب، إذ يحرص عدد كبير من المسلمين على الصيام أسوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي كان يصوم الثلاثة أيام من منتصف كل شهر وأوصى بصومها.

موعد صلاة المغرب في محافظة السويس اليوم 10 سبتمبر 2022

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة المختلفة، إذ يحين موعد صلاة المغرب في محافظة السويس في تمام الساعة 6:02 دقيقة مساءً، وهذا الموعد يبحث عنه المسلمون الصائمون بمحافظة السويس في الثلاثة أيام من وسط كل شهر عربي، وهى أيام 13 و14 و15، اتباعاً لسنة الرسول الكريم.

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

ووفقاً لبيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، والذي تضمن مواقيت الصلاة بمحافظات جمهورية مصر العربية، فإن مواقيت الصلاة في السويس هي:

- موعد صلاة الفجر.. 04:00 دقيقة صباحاً.

- وقت الشروق.. 05:23 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة الظهر.. 11:52 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة العصر.. 03:27 دقيقة مساءً.

- موعد صلاة المغرب.. 06:02 دقيقة مساءً.

- موعد صلاة العشاء.. 07:20 دقيقة مساءً.