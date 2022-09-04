أصدرت الهيئة العامة للمساحة بيانها بخصوص، مواقيت الصلاة، وتضمن هذا البيان مواقيت الصلاة في محافظة السويس اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وهو ما يبحث عنه كثيرون من أبناء المدينة الباسلة ، حتى يتمكنوا من تهيئة أنفسهم، والذهاب إلى المساجد لأداء الصلوات المفروضة.

حرص على الصلوات

من مواقيت الصلاة التى يبحث عنها أبناء السويس، صلاة الفجر، نظراً لارتباط قطاع عريض من أبناء المدينة بالعمل في الشركات المختلفة، بنظام الورادي، ويستعدون للتوجه لعملهم فى الصباح الباكر، ويفضل الآلاف أداء صلاة الفجر في المساجد، ووفقاً لبيان الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد صلاة الفجر في تمام 3:59 دقيقة صباحاً

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

ووفقاً لبيان الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن مواقيت الصلاة فى محافظة السويس كالتالي:

صلاة الفجر3:59 دقيقة صباحًا.

الشروق5:28 دقيقة صباحًا.

صلاة الظهر11:49 دقيقة صباحًا.

صلاة العصر3:22 دقيقة مساءً.

صلاة المغرب 6:09 مساءً.

صلاة العشاء 7:28 مساءً.