إعلان الحداد الوطني في بريطانيا يومي وفاة وجنازة الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت السلطات البريطانية، منذ قليل، أن يومي وفاة وجنازة الملكة إليزابيث الثانية هما يومي حداد وطني في البلاد، وفق نبأ عاجل أوردته قناة «العربية».

ورحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد عن عانت من أمراض الشيخوخة وصعوبة في المشي، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لها ووضعها تحت الرقابة الطبية.

تعيين الأمير تشارلز الثالث ملكا جديدا

واجتمع أعضاء مجلس اعتلاء العرش، في قصر سانت جيمس لاستقبال الملك تشارلز الثالث، لتعيينه ملكا على البلاد، وأدى الملك تشارلز الثالث القسم أمام هيئة الجلوس على العرش، منوهًا أنه مدرك بالمسئوليات والواجبات الكبيرة المنوطة به.

وتعهد الملك تشارلز بخدمة باحترام الدستور، وبذل ما تبقى من حياته لخدمة البلاد.