بدء مراسم تعيين الأمير تشارلز الثالث ملكا على العرش البريطاني

أعلنت السلطات البريطانية، منذ قليل، بدء مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة، وفق نبأ عاجل أوردته قناة العربية اليوم.

واجتمع أعضاء مجلس اعتلاء العرش، في قصر سانت جيمس لاستقبال الملك تشارلز الثالث.

تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

وتعهد الأمير تشارلز الثالث بخدمة الوطن، وبذلك يكون تشارلز الثالث يكون قد حصل على لقب الملك، بعد أن كان أميرًا لمدة 50 عامًا، وتعهد الملك الجديد بخدمة الوطن والعمل على رفعته خلال أول خطاب يُوجه للأمة.

وفاة الملكة إليزابيث

وبعد وفاة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاما، بدأ تنفيذ الخطط التي تم وضعها منذ أمد طويل، بينما تستمر أيام الحداد في بريطانيا على روح الملكة.

وكشفت المملكة المتحدة، عقد جنازة رسمية للملكة في غضون ما يزيد قليلًا عن أسبوع، وتلقت الأسرة الملكية التعازي من جميع أنحاء دول العالم، حتى أن بعض الدول في العالم أعلنت حالة الحداد ونكست الأعلام على روح الملكة لمدة 3 أيام.