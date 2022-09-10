تداول 33 ألف طن بضائع و542 شاحنة في ميناء سفاجا

يستقبل ميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، السفينة African Harrier وعلى متنها 25 ألف طن المونيوم قادمة من أستراليا، وسط إجراءات وقائية واحترازية، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب، فضلا عن تداول 33 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

تداول 33 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، اليوم السبت، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12، وتم تداول 33 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و542 شاحنة و97 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 29000 طن بضائع، و385 شاحنة و67 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و157 شاحنة و30 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل 25 ألف طن ألمونيوم

واستقبل ميناء سفاجا السفينة African Harrier، وعلى متنها 25 ألف طن ألمونيوم قادمة من أستراليا، والسفينة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون أكسبريس».

كما استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينتين «عمان» و«سينا»، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين.