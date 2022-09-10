«السكة الحديد»: استمرار الرحلات الصيفية من القاهرة لمطروح حتى الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن استمرار الرحلات الصيفية من القاهرة إلى مطروح حتى الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الحالي، مشيرة إلى أنه تم تعديل موعد إيقاف الرحلات الصيفية من القاهرة إلى مطروح نظراً للإقبال الشديد من قبل الركاب، موضحة أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

رحلات القاهرة مطروح مستمرة

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن رحلات القاهرة مطروح الصيفية مستمرة، وأن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في تجهيز منافذ بيع التذاكر المتنقلة في المحطات الرئيسية، لمواجهة زحام الركاب تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، موضحًا أن الهيئة حذرت من عدم استقلال القطارات دون تذكرة، وأنه سيتم فرض غرامات فورية على المخالفين للتعليمات.

رفع حالة الطوارئ استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوي استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة داخل المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانًا، علاوة على تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها بالمحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا لعدم تأخر حركة تسيير القطارات، إضافة إلى تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من كورونا.

رشق القطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة

وفي سياق متصل، طالبت وزارة النقل، جموع المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكة الحديد المملوك لكافة المواطنين، الذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات، التي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية الهيئة، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومتها الأساسية.

وتهيب وزارة النقل، جموع المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرارًا في جرارات وعربات القطارات.