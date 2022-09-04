«السكة الحديد» تعلن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة من القاهرة للصعيد

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة إلى العديد من محطات الصعيد، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

وقالت السكة الحديد، في بيان عاجل لها قبل قليل، إن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة إلى بعض محطات الصعيد، جاءت من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول الواسطي 45 جنيها، ومن القاهرة إلى بنى سويف 50 جنيها، ومن القاهرة إلى ببا 55 جنيها، ومن القاهرة إلى الفشن 60 جنيها، ومن القاهرة إلى مغاغة 60 جنيها، ومن القاهرة إلى بنى مزار 60 جنيها، ومن القاهرة إلى المنيا 75 جنيها.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأوضحت السكة الحديد، أن الهيئة تقوم بصورة دورية بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.