«اليوم» يستعرض تقريرا حول جني القطن المصري.. «الذهب الأبيض يستعيد مكانته»

نشر برنامج «اليوم» تقريرا حول جني القطن المصري، وهو الحدث الأهم والذي اعتاد أهل الريف انتظاره لسنوات، بل كان بمثابة عيد للفلاح المصري.

الدولة أطلقت الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن

وأضاف التقرير، خلال البرنامج الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، وهي التي أطلقتها مصر منذ سنوات، فتبدأ نشاطها قبل انطلاق موسم القطن بندوات إرشادية للفلاحين، ومتابعة المحصول في الأراضي الزراعية وصولا لمرحلة الجني.

أحد مزارعي القطن: القنطار يحتاج دائما لـ500 جنيه للجمع

وقال عدنان العمدة، أحد مزارعي القطن، إن عملية جني محصول القطن يبدأ في يوم 15 أغسطس من كل عام، ويتم جلب الأنفار من إحدى القرى المجاورة له، مشيرا إلى أن قنطار القطن يحتاج دائما لـ500 جنيه للجمع.

فيما أوضح حسن عويس، مزارع، أن إنتاجية القطن معه لهذا العام جاءت جيدة، حيث إنه زرع فدان قطن وحصل منه 8 أكياس للقطن، مستطردا: «جه من الفدان 10 قناطير قطن، وده من أحلى الإنتاجية وأعلاها».

وأكد التقرير أن ضبط منظومة القطن بداية من الزراعة ومرورا بالبيع والتجارة ووصولا للتصنيع هي الخطة الاستراتيجية التي تتبعها الدولة لإعادة الذهب الأبيض لمكانته.

بينما أضاف الدكتور مصطفى عمارة، رئيس معهد بحوث القطن، أن الدولة انتهجت استراتيجية لتطوير القطن في محور الزراعة والتسويق والصناعة، وخلال العام الماضي فكان لدى مصر 230 ألف فدان منزرعة بمحصول القطن، ولكن وخلال العام الجاري فهناك 333 ألف فدان على مستوى الـ14 محافظة.