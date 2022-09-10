بدء موسم حصاد القطن في كفر الشيخ.. الذهب الأبيض يحمل الخير للمزارعين

مع بداية موسم جني القطن في محافظة كفر الشيخ، والذي يطلق عليه محصول «السعادة» لما يعود منه بالخير الوفير على المزارعين وإدخال البهجة والسرور عليهم في قرى ومراكز المحافظة.

القطن مصدر الخير الوفير للمزارعين

قال طاهر عبد الله، مزارع من أبناء المحافظة، إن محصول القطن هذا العام ذات إنتاجيته بشكل كبير، ونحن نجني القطن صاحب لوزات بيضاء ناصعة والذي يرسم البسمة على شفاه المزارعين مع قدومه، مشيراً إلى أن محصول هذا العام جيد والفدان الواحد ينتج 11 قنطار قطن وهذه إنتاجية وافرة نشكر الله عليها، والدولة على دعمها للمزارعين في توفير تقاوٍ جيدة والأسمدة الزراعية لنمو المحصول.

جني محصول القطن طويل التيلة

وتابع: «نحن الآن نقوم بجني محصول القطن طويل التيلة بكفر الشيخ ليعود بالنفع على مصرنا الغالية لما له من أهمية كبيرة في الدخول بالصناعات المتنوعة ومنها صناعة الغزل والنسيج التي تميز بلادنا على مستوي العالم».

ومن جانبه، قال عبده خليل، من أبناء قرى الرياض بالمحافظة، إن محصول القطن هذا العام ممتاز وذات إنتاجية عالية ومتوسط إنتاج فدان القطن نحو 8 قناطير قطن، موضحاً أن سعر القنطار الواحد من محصول القطن للعام الماضي كان بواقع 3100 ألف جنيه وننتظر تحديد سعر قنطار القطن للموسم الحالي 2022 والذي نود أن يكون أفضل من العام المنقضي.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفرالشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة على مستوى محافظة كفر الشيخ بلغت 124 ألف فدان قطن لتصبح بذلك من أولى محافظات الجمهورية لزراعة الذهب الأبيض في هذا المحصول المهم والذي يعتبر بمثابة الداعم الرئيسي لصناعة الغزل والنسيج.

وأضاف أنه جاري حالياً تحديد سعر قنطار القطن لبدء توريده للشون المخصصة لذلك والتابعة لوزارة الزراعة للقطن طويل التيلة.