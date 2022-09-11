إزاي تستخرج كعب عمل أون لاين للشغل.. إليك الخطوات

يعد كعب العمل من الأوراق المهمة التي تطلب عند التقديم على العمل لذلك يبحث الكثير من المواطنين على خطوات استخراج كعب العمل، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الخطوات التي يجب اتباعها.

خطوات استخراج كعب العمل

أولا قبل معرفة الخطوات يجب عليك معرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

في البداية يجب أن يتوافر معك بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، أن يكون معك أصل المؤهل الدراسي، ومن الهام تقديم الأوراق الخاصة بموقفك من التجنيد إذا كان الطالب ذكراً، أن يتوافر مع الطالب رقم التأمين، عليك أيضاً أن تقوم بتجهيزشهادة خبرة إن وجدت.

استخراج كعب العمل أون لاين

ويمكن أن تستخرج كعب العمل أون لاين في الخطوات التالية/

ابحث على محرك البحث العالمي «جوجل» عن موقع وزارة القوى العاملة الرسمي، وأن تختار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات، ويجب عليك أن تقوم بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

ويجب اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد، عند إنهائك للبيانات والمعلومات المطلوبة يجب الضغط على حفظ وتقديم الطلب، يمكن أن تتسلم كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.