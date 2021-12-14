استخراج كعب عمل مُميكن إلكترونيا من المنزل في 4 خطوات

تتيح وزارة القوى العاملة، استخراج كعب عمل مُميكن عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي يعتبر أحد الأوراق الرسمية الرئيسية والمهمة التي يحتاجها راغبي العمل والمرشحين لشغل الوظائف، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وطالبي الخدمات من الجهات الحكومية، فيما يتعلق بأمور التشغيل أو التعيينات الجديدة.

خطوات استخراج كعب عمل مميكن

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» خطوات استخراج كعب عمل مُميكن وفقًا لما حددته وزارة القوى العاملة على النحو التالي:

- الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي، واختيار تسجيل راغبي العمل.

- يختار طالب الخدمة التسجيل لأول مرة، إن لم يكن سجل على المنظومة من قبل.

- بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل سواء بالداخل أو الخارج أو كعب عمل.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم التوجه إلى المديرية التابع لها أو أقرب مكتب عمل لاستلام كعب العمل.

خطوات استخراج كعب عمل لذوي الإعاقة

وتتمثل الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في الآتي:

- يحتاج حملة المؤهلات من ذوي الإعاقة استخراج كعب عمل مُميكن، ويمكنهم الحصول عليه بتوفير صورة بطاقة الرقم القومي السارية، ومستندات الكشف الطبي، مثبت بها نوع الإعاقة، وصورة المؤهل الدراسي، ثم الاستعلام عن الموقف التأميني، وأخيرا شهادة الخبرة حال وجودها، كما يتقدم طالب الخدمة بشخصه للحصول عليه.

- أما غير حملة المؤهلات من ذوي الإعاقة، فيتطلب منهم صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة لإحدى الحرف - إن وجدت- وصورة من شهادة التأهيل وصورة من بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة، واستعلام عن الموقف التأميني، وأخيرا يذهب طالب الخدمة بشخصه للحصول عليها.