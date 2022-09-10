عضو «أمناء الحوار الوطني»: استحداث بعض اللجان استجابة للقوى السياسية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، استحدث بعض اللجان خلال اجتماع اليوم، إذ جرى الانتهاء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، بإضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة أخرى متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي.

وتابع: «هذا إلى جانب اللجان الثلاث السابق إقرارها من قبل وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى استحداث لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، وإضافة لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي».

استحداث لجان جديدة بالحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس الأمناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار استحداث بعض اللجان بمحاور الحوار الوطني، خلال فاعليات الجلسة السادسة للمجلس اليوم، جاء استجابة لمطالب بعض القوى السياسية والأحزاب والحركة المدنية، وبتوافق ورؤية من أعضاء المجلس.

الجلسة القادمة لمجلس أمناء الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه من المتوقع أن تعرض الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال الجلسة القادمة لمجلس أمناء الحوار الوطني، تصور كامل لتشكيل الحوار الوطني، وإدارته، دور كل من المقررين والمقررين المساعدين، بالإضافة إلى أدوار المشاركين، وتنظيم الأمور اللوجستية المتعلقة بإدارة الحوار، مع إعداد دليل إرشادي يتضمن آليات إدارة الحوار، بالإضافة إلى اختيار قوائم الحضور لمناقشة الـ19 موضوعا المتفق عليهم، بعد استحداثث اللجان المضافة مؤخراً.