رئيس حزب العدل: خطوات الحوار الوطني جيدة وننتظر الانطلاقة الحقيقية

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن الحوار الوطني جعل البلد بأكملها في حالة حوار.

الحوار الوطني يدقق في كل أمر

وأضاف «إمام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البلد كانت في حاجة إلى الحوار الوطني وذلك بعدما غاب عنها الحوار لفترات طويلة وتابع: «أن الخطوات والاجتماعات التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني الذي اثنينا على تشكيله، تسير بشكل جيد، موضحاً أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدقق في كل أمر وهذه بادرة طيبة».

وأعرب رئيس حزب العدل، عن آماله لانتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل لجانه بتمثيل كل الأطياف والانطلاقة الحقيقية الرسمية نحو الحوار، حتى نخرج بنتائج تنتصر لمستقبل مصر وتتفق مع احتياجات المواطن.

الجلسة السادسة للحوار الوطني

وكانت الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني، بدأت ظهر اليوم، لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين لباقي اللجان، إذ استقر المجلس خلال جلسته السابقة بالإجماع على اختيار 12 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الثلاثة الأساسية، ولجان المحور السياسي بالحوار الوطني، على أن يعقد المجلس جلسة اليوم لاختيار مرشحي اللجان الفرعية للمحورين الاقتصادي والمجتمعي.