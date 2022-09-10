أيمن محسب بعد اختياره مقررا بالحوار الوطني: تنشيط الاستثمار هدفنا

أعرب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن بالغ سعادته وتقديره لاختياره مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، قائلا: إنها أمانة كبيرة وكلت إلي وسأعمل بكل جهد لتقديم أفضل الاقتراحات والحلول التي تساعد في رفع شأن الدولة المصرية وتحقيق الهدف من الحوار الوطني.

الحوار الوطني

وأضاف «محسب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن دعوة الرئيس السيسي لـ الحوار الوطني خطوة نشكره عليها ونفتخر بها، فلم يحدث أن يدعو رئيس دولة كل القوى السياسية والشعب إلى حوار وطني لمناقشة أهم قضايا المجتمع والدولة، فالقوى السياسية الآن تشهد نشاطا غير مسبوق بفضل دعوة الرئيس للحوار الوطني.

وأكد أيمن محسب، أن أول الأهداف التي نسعى إليها في اللجنة هي كيفية تنشيط الاستثمار داخل وخارج مصر، وبحث سبل الحوافز والضمانات التي من خلالها نستطيع جذب المستثمرين لداخل مصر، وتقديم الضمانات لهم، وأيضا العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر سواء في الداخل أو الخارج.

المحور الاقتصادي

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من الدكتور أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا، كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة كلًا من الدكتور أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا.