نورا علي بعد اختيارها مقررا للجنة السياحة: مسؤولية كبيرة وواجب وطني

أعربت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، عن سعادتها لاختيارها مقرر في الحوار الوطني، قائلة: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد للمرأة مكانتها وعزز دورها بالمجتمع على جميع المستويات».

نورا علي: اختياري مسؤولية وطنية ثقيلة تستدعي العمل بكل جد

وأكدت نورا علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعد اختيارها مقررًا للجنة السياحة بجلسات الحوار الوطني، أن الاختيار بمثابة مسؤولية وطنية ثقيلة تستدعي العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق كافة التطلعات.

نورا علي: العمل تحت راية الوطن وخدمته شرف وفخر

وأشارت مقرر لجنة السياحة، إلى أن العمل تحت راية الوطن وخدمته شرف وفخر عظيم، وأن مرحلة التحديات والصعوبات تستدعي من الجميع العمل والتكاتف لبناء مصر الناهضة الأبية.

وتابعت: «أتمنى من الله التوفيق والعون على هذه المسؤولية الوطنية والأمانة العظيمة.. وكل التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني على هذا الاختيار وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة الجميع».