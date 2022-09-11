«التنسيقية» توجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني بعد اختيار 5 من أعضائها

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر والاعتزاز لثقة مجلس أمناء الحوار الوطني في اختيار 5 من أعضائها ضمن اللجان الفرعية.

جاء ذلك بعد إعلان تشكيل الحوار الوطني عقب انتهاء الجلسة السادسة من الجلسات التحضيرية.

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

كان مجلس أمناء الحوار الوطني اختار النائب علاء عصام مقررًا مساعدًا للجنة المحليات، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا للأسرة والتماسك المجتمعي، والنائب أحمد فتحي مقررًا للجنة الشباب، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا للجنة الشباب، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وهنأت التنسيقية أعضائها الخمسة باختيارهم ضمن تشكيل اللجان الفرعية للحوار الوطني، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.