نجاد البرعي: الحوار الوطني أول حوار لم تشارك به الحكومة وتأسيس للجمهورية الجديدة

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار مطلوب من القوى السياسية دائما لحل المشكلات السياسية التي تواجه أي بلاد، لافتا إلى أن مصر انتهت من مرحلة التأسيس للجمهورية الجديدة وجاء وقت ترتيب الأوليات السياسية الجديدة التي يبدأ بها الجميع.

القوى السياسية والاجتماعية

وأوضح « البرعي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن الحوار الوطني الذي يجرى حاليا هو أول حوار لم تشارك به الحكومة، وشاركت به القوى السياسية والاجتماعية لترتيب الأوليات وعرض الطلبات في إطار الوثائق الأساسية من الدستور المصري واستراتجية مصر 2030، لنبدأ مشاركة حقيقية بناء على ما وضعته القوى السياسية.

الدستور المصري واستراتيجية حقوق الإنسان

وأشار نجاد البرعي، إلى أن الدستور المصري واستراتيجية حقوق الإنسان وغيرها من الخطط تحتاج للتنفيذ والجداول الزمنية والاتفاق على الأولويات وهو ما سيتم مناقشته من القوى السياسية على مائدة الحوار الوطني.

درويش: الرئيس دعى الجميع للحوار الوطني

ومن جانبه قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن لجان الحوار الوطني وتشكيلتها وجهود القائمين على الحوار الوطني تعمل جميعها من أجل الشكل الامثل بدء الحوار بمختلف محاوره، مضيفا أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان له فكر وبعد نظر وقدرة على إدارة الحوار بأفضل شكل ممكن.

وأوضح «درويش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن اللجان المشكلة تؤكد نجاح الحوار الوطني مقدما بالبرهان على القدرة على حل مشكلات المجتمع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي فتح أبواب الحوار الوطني للجميع باستثناء من رفعوا السلاح في مواجهة الدولة.